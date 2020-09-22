Построение газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море уже стало причиной слишком большого количества конфликтов. Например, в Евросоюзе Польша и страны Балтии боятся ослабления Украины. Поэтому они пытаются остановить воплощение проекта, который поддерживает немецкое правительство.
Трансатлантические отношения тоже обременены Российской "трубой". Потому что Германия и ЕС отвергают санкции США против газопровода, считая их вмешательством в европейскую энергетическую политику. Но и в самой Германии теперь появились дополнительные конфликтные линии, - пишет Sueddeutsche Zeitung.
Читайте такжеПомпео заявил, что США создают коалицию для борьбы с "Северным потоком-2"В Федерации линия разграничения между Западом и Востоком становится все более заметной. Например, министры-президенты от партии ХДС в восточных федеральных землях Германии вместе с коллегами из Социал-демократической партии и "левыми" на отрез отказываются даже рассматривать остановку строительства "Северного потока-2". Даже после отравления критика Кремля Алексея Навального. На прошлой неделе главы региональных правительств на востоке объявили о своем "единстве" в поддержке российского газопровода.
Самой громкой стала гневная речь министра-президента Саксонии Михаэля Кретшмера (ХДС) с критикой министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса (СДПГ). Чиновник также раскритиковал действия дипломата в ответ на отравление Навального. На конгрессе ХДС в Турингии Кретшмер подчеркнул, что нельзя допустить еще большей эскалации в отношениях с Россией.
"То, что нынешний федеральный министр иностранных дел такой сумасшедший, по моему мнению, плохо закончится для Германии", - сказал немецкий чиновник.
Он также раскритиковал канцлера Ангелу Меркель, которая тоже заявляла о преступлении, которое Россия обязана расследовать.
"Министр иностранных дел действует и высказывается о деле Навального в полном соответствии с парламентской группой ХДС/ХСС.(...) Этот случай, между прочим, российская проблема, потому что именно на российской территории это зверское преступление было совершено. А значит оно должно быть полностью расследовано", - сказал один из лидеров ХДС в Бундестаге Иоганн Вадепул.
Читайте такжеВ Еврокомиссии не верят, что «Северный поток-2» улучшит отношения с РоссиейБудущее "Северного потока-2" также острый вопрос для кандидатов на роль лидера ХДС. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рюттген выступает за остановку строительства российского газопровода, чтобы послать Владимиру Путину и Кремлю четкий сигнал. Его конкурент Фридрих Мерц выступает за замораживание "Северного потока-2" на два года. В свою очередь, председатель регионального правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет настаивает на том, что газопровод нужно достроить.
Отравление Навального
- 20 августа 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали.
- Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.
- 4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального. Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.
Как это повлияло на проблему "Северного потока-2"?
- 6 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Мас в интервью в газете Bild am Sonntag указал, что "надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию в отношении "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Вместе с тем глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.
- В тот же день министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что готова обсуждать вопрос введения санкций против России, в том числе по недостроенному газопроводу "Северный поток-2".
- Вместе с тем, как заявил 7 сентября представитель канцлера Германии, Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг отравления Навального может сказаться на будущем газопровода «Северный поток-2».
- 8 сентября 2020 года в Кремле заявили, что не видят оснований для переговоров с Германией по «Северному потоку-2».
- В тот же день, 8 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2".
- 9 сентября 2020 года Польша предложила Германии альтернативу "Северному потоку-2".
- 11 сентября 2020 года власти Германии заявили о том, что рассматривают приостановку строительства газопровода " Северный поток-2" в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
- 12 сентября 2020 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о заморозке газопровода "Северный поток-2" в руках Германии, а не Евросоюза.
- 13 сентября 2020 года Дания поддержала остановку строительства "Северного потока-2".
- 16 сентября 2020 года президент Австрии заявил, что не видит связи между " Северным потоком-2" и отравлением Навального.
Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ