Политики Восточной Германии относятся к сомнительному российскому газопроводу не так, как Берлин.

Построение газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море уже стало причиной слишком большого количества конфликтов. Например, в Евросоюзе Польша и страны Балтии боятся ослабления Украины. Поэтому они пытаются остановить воплощение проекта, который поддерживает немецкое правительство.

Трансатлантические отношения тоже обременены Российской "трубой". Потому что Германия и ЕС отвергают санкции США против газопровода, считая их вмешательством в европейскую энергетическую политику. Но и в самой Германии теперь появились дополнительные конфликтные линии, - пишет Sueddeutsche Zeitung.

Читайте такжеПомпео заявил, что США создают коалицию для борьбы с "Северным потоком-2"В Федерации линия разграничения между Западом и Востоком становится все более заметной. Например, министры-президенты от партии ХДС в восточных федеральных землях Германии вместе с коллегами из Социал-демократической партии и "левыми" на отрез отказываются даже рассматривать остановку строительства "Северного потока-2". Даже после отравления критика Кремля Алексея Навального. На прошлой неделе главы региональных правительств на востоке объявили о своем "единстве" в поддержке российского газопровода.

Самой громкой стала гневная речь министра-президента Саксонии Михаэля Кретшмера (ХДС) с критикой министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса (СДПГ). Чиновник также раскритиковал действия дипломата в ответ на отравление Навального. На конгрессе ХДС в Турингии Кретшмер подчеркнул, что нельзя допустить еще большей эскалации в отношениях с Россией.

"То, что нынешний федеральный министр иностранных дел такой сумасшедший, по моему мнению, плохо закончится для Германии", - сказал немецкий чиновник.

Он также раскритиковал канцлера Ангелу Меркель, которая тоже заявляла о преступлении, которое Россия обязана расследовать.

"Министр иностранных дел действует и высказывается о деле Навального в полном соответствии с парламентской группой ХДС/ХСС.(...) Этот случай, между прочим, российская проблема, потому что именно на российской территории это зверское преступление было совершено. А значит оно должно быть полностью расследовано", - сказал один из лидеров ХДС в Бундестаге Иоганн Вадепул.

Читайте такжеВ Еврокомиссии не верят, что «Северный поток-2» улучшит отношения с РоссиейБудущее "Северного потока-2" также острый вопрос для кандидатов на роль лидера ХДС. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рюттген выступает за остановку строительства российского газопровода, чтобы послать Владимиру Путину и Кремлю четкий сигнал. Его конкурент Фридрих Мерц выступает за замораживание "Северного потока-2" на два года. В свою очередь, председатель регионального правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет настаивает на том, что газопровод нужно достроить.

Отравление Навального

20 августа 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали.

Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального. Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

Как это повлияло на проблему "Северного потока-2"?

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Перевод: Лесь Дымань