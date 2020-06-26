В Конгресс США внесли второй законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

Документ сделает невозможным завершение строительства газопровода

Члены Палаты представителей Конгресса США подали на рассмотрение Палаты инициированный обеими партиями законопроект, аналогичный проекту закона «Об уточнениях к Закону «О защите европейской энергетической безопасности» (PEESA – the Protecting Europe’s Energy Security Act)», который рассматривается в Сенате.

Согласно сообщению пресс-службы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», документ сделает невозможным завершение строительства газопровода «Северный поток-2».

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Новый законопроект является продолжением принятого в прошлом году в контексте годового оборонного бюджета США Закона «О защите европейской энергетической безопасности», которым были введены санкции, направленные против использования судов для глубоководной укладки трубопроводов с целью строительства «Северного потока-2», - сказано в сообщении компании.

В законопроекте «Об уточнениях к Закону «О защите европейской энергетической безопасности» предлагается ввести санкции против: компаний, привлеченных к любым видам “трубоукладочных работ”, которые определяются как “активности, способствующие укладке труб; компаний, предоставляющих "услуги анализа страховых рисков, страхования и перестрахования" судов-трубоукладчиков; компаний, предоставляющих "услуги или способствующих технологической модернизации судов-трубоукладчиков, установке на них сварочного оборудования, их дооснастке или швартовке"; компаний, предоставляющих «услуги тестирования, проверки или сертификации, необходимые для работы газопровода «Северный поток-2» или связанные с ней».

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Но из-за санкций, которые приняла палата представителей Конгресса США, компании, занимающиеся строительством газопровода «Северный поток-2», не смогли его достроить.

Как сообщал УНИАН, в начале июня сенаторы США подали новый санкционный законопроект «Об уточнении Закона «О защите европейской энергетической безопасности». Разработанный представителями республиканской и демократической партий, документ должен сделать невозможным завершение строительства газопровода «Северный поток-2».

25 июня 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны Европы более серьезно относиться к своей безопасности, в частности, угроз со стороны Китая и России.

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