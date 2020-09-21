Но по мнению западных военных, Европа и США ничего не сделают в ответ.

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный стал последним критиком президента Владимира Путина, которого отравили при загадочных обстоятельствах. Он объявил о намерении вернуться в Россию после выздоровления от действия яда военного назначения.

Но по мнению трех офицеров разведывательных служб НАТО, оппозиционер, которого вот-вот выпишут из больницы в Берлине, очень рискует. Об этом пишет Business Insider. Все трое собеседников издания считают, что Навальный еще может передумать (или его убедят на Западе). Ведь для него чрезвычайно опасно возвращаться в страну, президент которой очевидно желает его смерти.

Читайте такжеВ Еврокомиссии не верят, что «Северный поток-2» улучшит отношения с РоссиейОднако, разведчики НАТО также допускают, что сам Навальный может рассчитывать на определенный эффект от провала его отравления в Сибири. В частности, что после последней попытки Путину будет труднее попробовать снова. Business Insider пишет, что Германия раздражена атакой против российского оппозиционера. Правительство в Берлине может использовать газопровод " Северный поток-2", чтобы наказать Путина за нее.

"Не существует никакого другого объяснения кроме того, что это была попытка убийства по приказу, отданному на самом высоком уровне российского правительства. Существуют разные взгляды на возможность того, что Путин не отдавал прямой приказ совершить нападение. И что это могли сделать его приспешники. Но использование яда "Новичок", который производят и строго контролируют на военной лаборатории, убедило меня, что Путин сам отдал приказ. Существует определенное беспокойство в кругах НАТО относительно значения такой атаки при условии, что военное вещество было использовано против заметного российского диссидента без формального одобрения Путина. Это возможно. Но, по моему мнению, такой сценарий маловероятен", - сказал неназванный представитель контрразведки одной из стран Балтии.

Команда адвокатов Навального огласила выводы немецкой лаборатории, которая установила, что оппозиционер получил яд в бесплатной бутылке минеральной воды из отеля. Правительство Германии выдвинуло четкие требования по информации об атаке на фоне возобновления дебатов о возможном отказе от "Северного потока-2". Ведь это далеко не первое покушение или убийство политических оппонентов на счету Путина.

Читайте такжеПрезидент Австрии не видит связи между "Северным потоком-2" и отравлением НавальногоУже сейчас Россия столкнулась с тем, что немецкие разговоры о новых экономических санкциях против нее или даже отказе от "Северного потока-2" навредило способности Москвы одалживать деньги на международных рынках. Но хватит ли этого давления, чтобы сохранить жизнь Навального после его возвращения в Россию?

Представитель Центрально-Европейской разведывательной службы сказал Business Insider, что в краткосрочной перспективе "возможно и да, но в долгосрочной - точно нет".

"Путин безжалостен, но не глуп или безрассуден. Если Навальный вернется в Россию, его ждет массивное преследование и возможный арест. Так Путин связывает внутренних оппонентов с помощью бесконечного потока судебных исков, налоговых расследований, арестов или безумных обвинений. Это заблокирует Навального на несколько лет. Но в конце концов после достройки "Северного потока-2" Путин может решить, что Запад слишком жадный и слабый, чтобы отреагировать так, чтобы это ему действительно навредило. Когда он так подумает, тогда вопрос будет лишь в поиске удобного времени и возможности. Конечно, он не будет намекать на свои выводы. Мы узнаем об этом точно, потому что Навальный будет мертв", - пояснил разведчик.

Чиновник из Балтии тоже считает, что новое покушение против Навального не произойдет быстро. Но Путин может прийти к выводу, что попытка отравления и преследование не изменят сосредоточенности Навального на коррумпированности внутреннего круга президента России. Тогда он не будет считать реакцию Запада главным фактором.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Впоследствии Навального эвакуировали из Омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению - вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

Правительство ФРГ заявило, что наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено данными трех независимых лабораторий, в том числе - экспертами из Франции и Швеции.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань