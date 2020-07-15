Лежали в овощах: в Германии обнаружили рефрижератор с 31 мигрантом

Автомобиль имел турецкую регистрацию.

Сотрудники таможни на границе Германии с Чехией обнаружили грузовик-рефрижератор, внутри которого находился 31 нелегал.

Об этом сообщает DW в среду, 15 июля.

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Мигранты прятались за поддонами с фруктами и овощами. Власти заявили, что записали личную информацию водителя грузовика и людей. Автомобиль имел турецкую регистрацию. Откуда приехали мигранты, не сообщается.

Немецкое агентство, которое предоставляет материально-техническую и гуманитарную поддержку органам безопасности и неправительственным организациям, также присутствовало на месте происшествия.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Великобритании в грузовике были найдены мертвыми 39 человек, предварительно мигранты из Вьетнама.

27 октября 25-летнему жителю Северной Ирландии Морису Робинсону, который был за рулем грузовика, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве 39 человек. Мужчину арестовали.

Всего по подозрению в причастности к инциденту были задержаны пять человек.

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