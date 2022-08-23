Оппозиционер отметил, что украинский народ спасает не только свою свободу, но и борется за свободу России.

Украинский народ сейчас борется не только за свою свободу, получается, он борется и за свободу России, считает экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

Об этом он заявил в эфире Фейгин LIVE.

"Это несправедливо, что он там борется один без россиян. Точнее, конечно, в Украине уже есть достаточно значимое количество россиян, которые вместе с нами здесь борются - от 2 до 4 тысяч человек", - отметил Пономарев.

Зеленский неоднократно заявлял, что нужно движение сопротивления в России, там должно быть сделано все, чтобы элита испугалась, чтобы она поняла, что отсидеться невозможно, надо рвать когти.

"Я считаю, что гражданская война в России идет давно... И начали ее не партизаны и не либералы, которые всегда были частью этой власти. Начал ее Владимир Путин... Еще при Ельцине, наверно, началась по уровню противостояния. Сейчас если посмотреть на психологию дорогих россиян, то они воспринимают войну как нечто среднее между гражданской и религиозной", - отметил экс-депутат Госдумы.

Также он рассказал о партизанских организациях, которые сейчас действуют в России. По его словам, он знает о трех таких сетях.

"По количеству акций в общей сложности примерно 80% сделаны активистами левого толка и 20% - активистами правого толка", - отметил Пономарев.

Ранее Пономарев заявляв, что если вместо президента России Владимира Путина к власти придет его конституционный преемник - премьер-министр Михаил Мишустин, то он будет пытаться остановить боевые действия в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: