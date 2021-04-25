Лукашенко утверждает, что переворот в Беларуси нужен был для нападения на Россию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности якобы готовящихся переворота в стране и покушения на свою жизнь.

По его словам, заговорщики разрабатывали несколько сценариев, пишет БЕЛТА.

Изначально они хотели убить Лукашенко на параде 9 мая. Однако затем рассматривалось нападение на президентский кортеж. Для этого организаторы нападения якобы даже закупили и привезли в Беларусь гранатометы.

По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию Лукашенко. Будто бы на уничтожение резиденции вместе с главой государства выделялось 10 млн долл., а на снайпера - 1 млн долл.

В числе заговорщиков, по словам Лукашенко, был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала, а работал на самом деле на власть. Через него организаторы якобы хотели "поднять армию".

Лукашенко также заявил, что если бы мятежникам удалось с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ и столкнуть эти структуры, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна".

Кроме того, Лукашенко утверждает, что все эти действия нужны были для того, чтобы совершить нападение на Россию.

"...им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин - я вам всегда говорил - для нападения на Россию. Это был первый шаг", - заявил он.

Лукашенко также пообещал, что в ближайшее время будут опубликованы новые подробности дела.

Покушение на Лукашенко: что известно

Ранее Александр Лукашенко заявил о задержании группы, готовившей покушение на него и его детей.

"В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб. Мы задержали группу, они привели нас, показали, как они все планировали", - рассказывал журналистам Лукашенко.

По его словам, это была работа спецслужб США.

Затем в российской ФСБ заявили, что совместно с белорусским КГБ задержали двух белорусских граждан, которые якобы планировали в Беларуси военный переворот с привлечением украинских националистов.

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Автор: Катерина Комолова