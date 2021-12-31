12 января должно состояться заседание Совета Россия-НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопросы, связанные с концентрацией российских войск вблизи границ Украины.

Об этом генсек НАТО написал в Twitter.

"Разговаривал с Блинкеном о важности деэскалации по поводу значительной концентрации войск РФ вблизи Украины. НАТО едины", - сообщил Столтенберг.

При этом он добавил, что Альянс готов к диалогу в рамках Совета Россия-НАТО 12 января.

"Альянс готов к содержательному диалогу с Россией, одновременно объединившись в сдерживании дальнейшей агрессии против Украины", - сообщили в пресс-службе Госдепа США.

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Как сообщал УНИАН, 30 декабря президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал снизить напряженность в отношениях с Украиной и предупредил о готовности решительно отреагировать в случае вторжения российских войск в Украину.

Дипломаты США и России 10 января в Женеве проведут переговоры по безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, 13 января состоится многосторонняя встреча в рамках ОБСЕ.

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