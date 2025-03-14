Компании ждут более "четкой картины" будущего потенциального соглашения о прекращении войны в Украине.

Крупнейшая государственная нефтяная компания Китая Sinopec полностью прекратила закупки российской нефти из-за рисков, связанных с американскими санкциями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Также закупки прекратила дочерняя фирма китайского оборонного подрядчика Norinco - Zhenhua Oil. В свою очередь, компании PetroChina и CNOOC в марте продолжили закупки, однако заметно сократили объемы импорта "черного золота".

По словам анонимного источника из Sinopec, его компания полностью прекратила покупать российскую нефть, так как проводит дополнительные проверки на соответствие санкционным требованиям.

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В фирме решили подождать, пока появится более "четкая картина" будущего потенциального соглашения о прекращении войны в Украине. Уточняется, что Sinopec готова возобновить закупки, если переговоры между Вашингтоном и Москвой приведут к смягчению или отмене американских санкций.

Обход западных санкций Россией

Как писал УНИАН, поставки российской нефти Индии и Китаю резко сократились после введения администрацией Джо Байдена 10 января санкций против "Газпрома". Это привело к обвалу цен на "черное золото".

Также в СМИ появилась информация о том, что российские нефтяные компании ради обхода санкций начали использовать криптовалюту, взаимодействуя с китайскими и индийскими трейдерами.

Источники Reuters сообщили, что некоторые нефтяные компании РФ используют Bitcoin, Ethereum и стейблкоины, такие как Tether, для упрощения конвертации китайских юаней и индийских рупий в российские рубли.

Тем временем, администрация Дональда Трампа готовит новые антироссийские санкции. Ожидается, что будут наложены дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы.

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