За последние недели Россия активизировала использование подсанкционных танкеров.

Западные нефтяные санкции против РФ начали разваливаться на фоне дружественного отношения нового президента США к российскому диктатору. Об этом пишет Bloomberg, анализируя последние данные российского нефтяного экспорта.

Издание обращает внимание на то, что Россия снова начала использовать для экспорта нефти те танкеры, которые ранее попали в санкционный список. Некоторые из них находились под санкциями около года.

Но в последние дни три судна из "черного списка" уже загрузились и вышли из порта. А спутниковые снимки показывают, что больше судов покидают якорные стоянки к западу от порта Находка (Дальний Восток), где они простаивали с момента введения санкций.

Видео дня

По данным Bloomberg, потоки сырой нефти из всех российских портов за последние четыре недели до 9 марта подскочили примерно на 300 000 баррелей в день (это самый большой четырехнедельный прирост с января 2023 года) и составили 3,37 млн (самый высокий показатель с ноября).

Российский нефтегазовый экспорт: последние новости

Как писал УНИАН, в январе 2025 года доходы России от экспорта нефти выросли на 1 миллиард долларов и составили 15,8 миллиарда долларов. Все из-за более высоких цен на нефть и нефтепродукты в среднем в мире. Большинство перевозок российской нефти осуществляется теневым флотом. В январе из российских портов вышли 192 теневых танкеров.

Также мы рассказывали, что европейский союз заплатил Москве за год миллиарды за поставки СПГ. Отмечается, что главными покупателями газа из России остаются Франция, Испания и Бельгия.

Вас также могут заинтересовать новости: