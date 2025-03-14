Российские нефтяные компании используют Tether, биткоин и эфир.

Россия использует криптовалюты в торговле нефтью с Китаем и Индией, чтобы обойти западные санкции, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, некоторые российские нефтяные компании используют биткоин, эфир и стейблкоины, такие как Tether, для упрощения конвертации китайских юаней и индийских рупий в российские рубли. Отмечается, что криптовалюты составляют сравнительно небольшую долю общей торговли нефтью в России, однако она стабильно увеличивается.

Как это работает

Источники привели в качестве примера ситуацию, когда китайский покупатель российской нефти платит торговой компании, выступающей в качестве посредника, в юанях на офшорный счет. Посредник конвертирует эти деньги в криптовалюту и переводит их на другой счет, а оттуда они отправляются на третий счет в России и конвертируются в рубли.

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"По словам одного из источников, знакомого с деятельностью российского нефтетрейдера, криптовалютные транзакции исчисляются десятками миллионов долларов в месяц при продажах в Китай", - пишет издание.

При этом, по словам аналитиков, основная часть нефтяных сделок в России по-прежнему осуществляется в традиционных валютах, при этом используются и другие обходные пути, например, дирхам ОАЭ.

По словам одного из четырех источников, криптовалюты, скорее всего, продолжат использоваться в торговле российской нефтью, даже если санкции будут сняты и доллар снова можно будет использовать. Это удобный инструмент, который помогает быстрее проводить операции, добавили они.

Российская нефть и санкции

Импорт российской нефти в Индию восстановился в марте после трехмесячного спада, поскольку грузы доставлялись судами, не находящимися под санкциями. Также китайские покупатели возвращаются на рынок российской нефти благодаря снижению цен.

В то же время СМИ сообщали, что администрация Дональда Трампа усиливает санкции против России. По словам источников, США накладывают дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа России к платежным системам США.

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