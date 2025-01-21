В отеле на курорте Карталкая в момент пожара находилось 234 гостя.

На горнолыжном курорте Карталкая, в Турции, в одном из отелей произошел серьезный пожар, который привел к гибели 10 человек. Еще минимум 32 человека получили ранения.

"Огонь вспыхнул около 3:30 утра (00:30 по Гринвичу) на четвёртом этаже 11-этажного отеля. На место происшествия были направлены аварийные службы, включая 30 пожарных машин и 28 машин скорой помощи. Всего в тушении пожара и спасательных операциях участвовали 85 транспортных средств и 231 сотрудник, а также продолжали прибывать дополнительные силы", - пишет Daily Sabah.

Сообщается, что, по предварительным данным, погибло 6 граждан Турции. Два человека умерло, разбившись при падении, выпрыгнув из здания в панике. Работы по тушению пожара продолжаются без перерыва.

Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что причина пожара пока неизвестна, но подтвердил, что он начался на этаже, где расположен ресторан. В тот момент в отеле находилось 234 гостя.

Другие происшествия на горнолыжных курортах

Ранее УНИАН сообщал, что на популярном курорте, но уже в Карпатах, тоже возник масштабный пожар. Пожар вероятно возник из-за взрыва баллона с газом. Одного из посетителей отеля выносили из здания на носилках.

Кроме того, на Львовщине во время спуска с горы на лыжах травмировал голову и погиб 12-летний ребенок. Он приехал на отдых из Киева вместе с родителями. Съезжая с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы.

Вас также могут заинтересовать новости: