На месте инцидента медики оказывали мальчику помощь, однако, несмотря на все усилия, он умер.

В одном из горнолыжных комплексов во Львовской области погиб 12-летний мальчик из Киева, который, съезжая с горы на лыжах, упал и получил тяжелую травму головы.

Как сообщает полиция Львовской области, информация о том, что на территории одного из горнолыжных комплексов, расположенного в Стрыйском районе, погиб ребенок, поступила в полицию 8 января около 14.30.

Как предварительно установили правоохранители, погибший, 12-летний житель Киева, отдыхал вместе с родителями. Съезжая с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы.

"На месте медики оказывали мальчику помощь, однако, несмотря на все усилия, он умер", - рассказали в полиции.

Правоохранители решают вопрос правовой квалификации события.

В свою очередь журналист Виталий Глагола сообщил, что трагедия произошла на горнолыжном курорте "Плай".

По его данным, мальчик, спускаясь по "красно-черной" трассе, на большой скорости влетел в защитную сетку.

"На видео с камер наблюдения, по информации моих источников в руководстве курорта, видно, как ребенок сделал сальто в воздухе после удара и упал на землю. Однако сейчас доступ к этому видео отсутствует", - утверждает он.

Глагола добавил, что медики, которые оперативно прибыли на место происшествия, пытались реанимировать мальчика с помощью дефибриллятора, но все их попытки оказались безуспешными - сердце ребенка так и не запустилось.

Гибель дедушки и его внука в реке в Черниговской области

В одном из сел Киселевской громады Черниговской области в реке утонули 66-летний дедушка и его 7-летний внук.

По словам свидетелей, мальчик внезапно выбежал на лед и провалился в воду. Дедушка пытался спасти внука. К сожалению, оба погибли. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

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