Обстоятельства трагедии выясняются.

На горнолыжном курорте Драгобрат, что в Закарпатской области, трагически погибла туристка.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на заявления очевидцев в соцсетях. Отмечается, что девушка каталась на лыжах и не удержалась на бугельном подъемнике.

"Потеряв равновесие, она полетела вниз и столкнулась с острой частью защитного забора", – говорится в сообщении.

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Официальных заявлений об инциденте на ресурсах полиции Закарпатской области или ГСЧС по состоянию на 22:43 18 января нет.

В то же время издание "Украинская правда" публикует ответ относительно инцидента, полученный от полиции Закарпатской области:

"Умерла девушка, когда каталась на лыжах".

Обстоятельства трагедии выясняются.

Гибель людей на горнолыжных курортах

8 января стало известно, что в одном из горнолыжных комплексов на Львовщине погиб мальчик. Ребенок съезжал с горы на лыжах, упал и получил тяжелую травму головы.

По данным правоохранителей, 12-летний житель Киева отдыхал вместе с родителями. Медики оказывали мальчику помощь, однако, несмотря на все усилия, он умер.

Журналист Виталий Глагола сообщил, что трагедия произошла на горнолыжном курорте "Плай". Он отметил, что погибший мальчик спускался по "красно-черной" трассе, когда на большой скорости влетел в защитную сетку.

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