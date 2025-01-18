На горнолыжном курорте Драгобрат, что в Закарпатской области, трагически погибла туристка.
Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на заявления очевидцев в соцсетях. Отмечается, что девушка каталась на лыжах и не удержалась на бугельном подъемнике.
"Потеряв равновесие, она полетела вниз и столкнулась с острой частью защитного забора", – говорится в сообщении.
Официальных заявлений об инциденте на ресурсах полиции Закарпатской области или ГСЧС по состоянию на 22:43 18 января нет.
В то же время издание "Украинская правда" публикует ответ относительно инцидента, полученный от полиции Закарпатской области:
"Умерла девушка, когда каталась на лыжах".
Обстоятельства трагедии выясняются.
Гибель людей на горнолыжных курортах
8 января стало известно, что в одном из горнолыжных комплексов на Львовщине погиб мальчик. Ребенок съезжал с горы на лыжах, упал и получил тяжелую травму головы.
По данным правоохранителей, 12-летний житель Киева отдыхал вместе с родителями. Медики оказывали мальчику помощь, однако, несмотря на все усилия, он умер.
Журналист Виталий Глагола сообщил, что трагедия произошла на горнолыжном курорте "Плай". Он отметил, что погибший мальчик спускался по "красно-черной" трассе, когда на большой скорости влетел в защитную сетку.