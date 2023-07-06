При этом он не стал раскрывать детали этой реакции.

Если Россия нанесет удар по Запорожской АЭС, Польша отреагирует соответствующим образом.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Збигнев Рау в эфире программы BBC Newsnight. "Это будет совершенно новая ситуация. Так что мы отреагируем адекватно", - сказал Рау.

Польский министр отметил, что использование этого вида оружия или обращение к такого рода шантажу создадут совершенно новую ситуацию не только в Украине, но это также затронет значительную часть территории стран-членов НАТО.

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"Так что это потребует адекватной реакции. И не ожидайте, что я вам расскажу, какой конкретно она будет", - заявил глава МИД Польши.

Ситуация на Запорожской АЭС

4 июля Генштаб ВСУ предупредил о возможных провокациях на Запорожской АЭС. Россияне разместили на кровле 3-го и 4-го энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства.

При этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что пока речь идет об очередном шантаже со стороны российских оккупантов.

А сегодня в Генштабе сообщили, что спутник зафиксировал появление новых неизвестных объектов на крыше 4-го энергоблока Запорожской АЭС. Появление новых объектов подтведжируют спутниковые фото Planet Labs, датированные 5 июля.

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