В Белом доме подчеркнули, что дальнейшая военная оккупация станции опасна.

Соединенные Штаты тщательно отслеживают ситуацию вокруг оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. Там отметили, что станция не может быть объектом в зоне боевых действий.

Такое заявление сделала на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет "Укринформ". "Мы продолжаем внимательно следить за положением вещей на электростанции", – добавила она.

По ее словам, Штаты продолжают вести этот мониторинг с того момента, как россияне оккупировали украинский ядерный объект. Она подчеркнула, что дальнейшая военная оккупация станции опасна, и добавила, что там не должны происходить боевые действия.

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Угроза подрыва ЗАЭС - главное

4 июля в Генштабе ВСУ официально предупредили о возможных провокациях на Запорожской АЭС в ближайшее время. По данным военных, россияне разместили на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства.

5 июля руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что диверсия на ЗАЭС вполне вероятна. Украинские военные следят за обстановкой, отметила она.

В то же время представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что пока речь идет об очередном шантаже со стороны российских оккупантов.

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