Сейчас разведка не наблюдает каких-то существенных изменений на оккупированной станции.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, распространение российской пропагандой новых вбросов по ситуации на временно оккупированной Запорожской АЭС – это примитивная и лживая ИПСО. Информация о том, что Украина якобы планирует атаковать станцию беспилотниками, не соответствует действительности.

В комментарии "24 каналу" Юсов подчеркнул, что такие фейки связаны с несколькими аспектами. С одной стороны, это ответ россиян на информационную кампанию Украины по освещению преступлений российских захватчиков на территории оккупированной ЗАЭС и других инфраструктурных объектов. Также наша страна постоянно говорит о фактах, которые могут свидетельствовать о подготовке нового теракта, пример – подрыв плотины Каховской ГЭС.

В то же время, по словам Юсова, такие информационные кампании и ИПСО действительно могут проводиться для информационного прикрытия и подготовки к настоящим терактам. При этом сейчас разведка не наблюдает каких-то существенных изменений на станции.

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"Впрочем, стоит подчеркнуть, что станция продолжает находиться под контролем оккупантов. Она незаконно захвачена, ряд объектов на станции заминированы, и да – существует риск, что государство-террорист может пойти на эскалацию ситуации и завершить подготовку к теракту. Но сейчас речь идет о повышении градуса ядерного шантажа, проведении ИПСО с целью посеять панику в украинском обществе и деморализовать украинских защитников", – отметил Юсов.

При этом в разведке подтвердили, что Россия действительно вывезла часть персонала "Росатома" с территории оккупированной Запорожской АЭС. Однако о полном выводе образований, помогающих россиянам удерживать контроль над станцией, пока речь не идет. Юсов подчеркнул, что эти шаги являются составляющей мер, которые оккупанты активизировали в ходе подготовке к возможному теракту.

"Собственно, с одной стороны – это повышение градуса шантажа ядерного, с другой – это действительно может свидетельствовать о подготовке такого сценария, как террористический акт со стороны оккупантов. Но сейчас речь идет именно о шантаже", – резюмировали в разведке.

Угроза подрыва ЗАЭС: что надо знать

4 июля в Генштабе ВСУ официально сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокаций на территории ЗАЭС. Оккупанты разместили на кровле двух энергоблоков предметы, похожие на взрывные устройства. Отмечается, что их детонация вряд ли повредит энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Именно такой нарратив в течение дня разгоняет российская пропаганда.

В то же время в Министерстве здравоохранения поделились советами о том, что делать в случае радиационной аварии. В ведомстве рекомендуют жителям потенциальной зоны поражения быть готовыми к эвакуации и подготовить "тревожный" чемоданчик. В то же время людей призывают не паниковать и прислушиваться к рекомендациям власти.

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