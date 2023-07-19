Как отмечает Sky News, МІ6 вероятно, рассчитывает на сотрудничество с недовольными российскими офицерами разведки, Службы безопасности и военными.

Глава Секретной разведывательной службы Британии МІ6 Ричард Мур призвал россиян, "ошеломленных" войной в Украине, шпионить в пользу Великобритании, чтобы помочь прекратить кровопролитие.

Как сообщает Sky News, Мур отметил, что есть много россиян, которые "ошеломлены" тем, как их вооруженные силы разрушают украинские города, выгоняют невинные семьи из их домов и похищают украинских детей.

"Они в глубине души знают, что дело Путина по нападению на дружественную славянскую нацию является мошенничеством", - подчеркнул глава МІ6, призвав недовольных войной россиян "объединиться с нами".

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Он не назвал, с кем бы хотела работать МІ6, но, вероятно, это будут недовольные российские офицеры разведки, Службы безопасности и военные.

Мур отметил, что "наши двери всегда открыты", а "их секреты всегда будут с нами в безопасности".

"Мы будем рассматривать их предложения помощи с осторожностью и профессионализмом, которыми славится наш сервис. И мы вместе будем работать над тем, чтобы прекратить кровопролитие. Мои службы руководствуются принципом, что наша верность нашим агентам пожизненна, а наша благодарность вечна" - заявил Мур.

Российские шпионы в Европе - что известно

Ранее СМИ писали, что после российского вторжения в Украину шпионская сеть в Европе была частично разгромлена. Это сильно подорвало возможности Кремля влиять на Европу. В то же время РФ отчаянно пытается восстановить свою шпионскую сеть в Европе, чтобы помешать поставкам западной военной помощи в Украину.

В частности, в начале года сообщалось, что Великобритания в настоящее время является главной целью для России, и РФ вербует армию шпионов-камикадзе, чтобы посеять хаос в этой стране.

В то же время в Европе одним из лидеров по количеству русских шпионов в стране оказалась Швейцария.

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