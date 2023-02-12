Согласно просочившимся документам, Владимир Путин приказал российским спецслужбам активизировать вербовку шпионов-камикадзе в Великобритании.

Бывшие сотрудники британской разведки заявили, что Великобритания в настоящее время является главной целью для России, и она будет делать все возможное, чтобы "получить доступ к людям и использовать агентов в нужных местах".

Депутатов и их сотрудников призвали сохранять бдительность в связи с усилением напряженности в отношениях с Москвой из-за войны на Украине. Об этом пишет The Sun.

Источник в российской разведке, близкий к Кремлю, предположил, что Москва "активизирует работу под прикрытием с секретными информаторами" по всей Британии.

Видео дня

"Другое направление - активизировать агентурную работу с тайными осведомителями во всех сферах общества Британии, в основном среди государственных служащих и политиков всех рангов - в том числе членов парламента и палаты лордов", - говорится в письме, доступном The Sun.

Также россияне хотят делать упор на поиске "отморозков, готовых пойти на самопожертвование под любым предлогом", таких себе "камикадзе-торпед", которые согласятся участвовать в диверсиях. Особое внимание хотят уделить активистам международных студенческих молодежных движений, профсоюзов, лидерам различных религиозных общин.

Инсайдер российских спецслужб сказал, что потенциальных агентов можно найти "путем усиления наблюдения за дипломатическим персоналом посольства и консульств России".

Энни Махон, бывший офицер разведки Mi-5, не сомневается, что русские попытаются проникнуть в Великобританию, и предупредила, что это будет происходить очень быстро в свете войны в Украине.

По словам Махон, российские спецслужбы, скорее всего, попытаются привлечь агентов, используя деньги, идеологию, компромисс и эгоизм. Они будут искать людей, которые симпатизируют делу России, и обычно предлагают огромные суммы наличными и продают "захватывающий" образ жизни шпионажа.

"Если бы я был русским и был параноиком, как Путин, и когда все идет плохо в войне против Украины - по сути, очень сильной прокси-войне - я бы сделал все, что в моих силах, чтобы заполучить как можно больше влияния, власти и информации от предполагаемых Западные врагов. Великобритания была в центре поддержки украинцев в этой борьбе, поэтому может стать естественной мишенью", - говорит Махон.

Просочившиеся документы предполагают, что российские спецслужбы также будут пытаться вербовать активистов и религиозные общины, пишет The Sun.

Махон объяснила, что русские могут прибегнуть к тактике "холодной войны".

"Это может быть возвращением к старым недобрым временам холодной войны, когда Великобритания, например, расследовала дела сотен тысяч британских граждан на предмет политической подрывной деятельности. Обоснованием этого обычно было то, что группа активистов получала деньги из Москвы, чтобы выйти на улицы, провести кампанию и причинить политическую боль. Это была бы одна цель - просто вывести людей на улицы и создать шум. Вербовка людей в эти группы была бы смесью денег и идеологии", - говорит бывшая офицер Mi-5.

По ее словам, российские спецслужбы также могут шантажировать "скомпрометированных" лиц. "Это может быть британец в России, работающий в посольстве или где-то в этом роде. Или люди, которых подставили спецслужбы так, чтобы выглядело, что их привлекут к ответственности, но затем подходит дружелюбный человек и говорит: "Мы можем сделать так, чтобы все это исчезло, но вот то, что мы хотим взамен"", - рассказывает Махон.

Но депутаты будут предупреждены о "ловушках-приманках", особенно когда они выезжают за границу, сказала офицер разведки. "Им даются очень конкретные инструкции о том, что они могут и не могут использовать в технологическом отношении, что они должны и не должны делать, если к ним подходит очень красивая женщина или красивый мальчик в баре", - сказала она.

Ричард Дирлав, бывший глава МИ-6, сказал, что российские спецслужбы будут искать людей, симпатизирующих России, или людей, которые уязвимы.

"Мы были бы главной мишенью, потому что являемся главным сторонником Украины. Они будут очень сосредоточены на Великобритании… чтобы понять, что происходит в основе правительства, о нашем отношении к войне в Украине, о наших отношениях с украинцами. Мы находимся в ситуации повышенной враждебности с Россией, поэтому деятельность спецслужб будет очень агрессивной", - сказал он The Sun.

В свете вторжения РФ в Украину депутат Крис Брайант заявил, что в последнее время депутатов не предупреждали о присутствии российских агентов. Но ранее он сказал The Sun, что, вероятно, в парламенте есть "горстка" русских кротов.

Брайант сказал, что те, кто работает в Вестминстере, должны быть более бдительными, поскольку Путин усиливает военную риторику против Великобритании из-за ее поддержки Украины. "Если война затянется, я думаю, мы увидим, как Россия вернется к старым методам шпионажа в стиле холодной войны", - отметил он.

Источники в правительстве заявили The Sun, что "Россия остается главным приоритетом национальной безопасности". По их словам, "правительство предприняло ряд действий для защиты Великобритании от злонамеренной деятельности России".

Российские шпионы - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее бывший охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Баллантайн Смит признал себя виновным в шпионаже в пользу России в период работы в Германии. Ему были предъявлены обвинения в передаче информации о лицах, работающих в посольстве, российским чиновникам и спецслужбам, и в сборе дополнительных сведений о деятельности посольства.

Ранее глава британской контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что за время войны РФ против Украины по российской разведывательной сети за рубежом был нанесен самый сильный удар в современной истории. Он отметил, что по всему миру было выдворено более 600 сотрудников российских посольств, из которых, по его словам, более 400, скорее всего, были шпионами. Из одной только Великобритании было выдворено 23 российских шпиона, работавших под дипломатическим прикрытием, заявил глава МИ-5.

По оценкам западных спецслужб, в Германии под видом дипломатов работает самое большое количество российских агентов в Европе. Российских шпионов находят даже в правительственных кабинетах страны. К примеру, в конце августа стало известно о двух высокопоставленных чиновниках из министерства экономики Германии, которых подозревают в шпионаже в пользу России. А в октябре главу национального агентства кибербезопасности Германии Арне Шенбомауволили из-за подозрений в связях с российской разведкой.

Вас также могут заинтересовать новости: