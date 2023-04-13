Бернс отметил, что начав войну против Украины, Путин просчитался по-крупному.

Война президента РФ Владимира Путина против Украины обернулась "огромным стратегическим провалом", из-за чего страна может стать "экономической колонией Китая".

Такое заявление сделал директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет Reuters. Он отметил, что влияние на экономику РФ окажут унижение, которое испытали ВС РФ в Украине, западные санкции и меры экспортного контроля, массовый уход с российского рынка тысяч иностранных фирм.

Однако, по его мнению, Путин едва ли извлечет урок из своих ошибок, которые он допустил в последни год. "Он ставит на то, что ему удастся перемолоть украинцев и измотать Запад. Он думает, что может заставить время работать на него, – отметил Бернс. – Он убежден, что Украина важнее для него, чем для нас. Путин ошибся в этой ставке, так же как и в своих предположениях перед вторжением".

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Поэтому, как отметил глава ЦРУ, если взглянуть на реальность, то будет ясно что РФ становится все более зависимой от Китая и рискует со временем стать его экономической колонией, зависимой от экспорта энергоресурсов и сырья в эту страну. "Путин сам ведет Россию к этому", - добавил Бернс.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Визит китайского лидера в Москву состоялся в конце марта. По итогам переговоров Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали два совместных документа (о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства) и публично раскрыли некоторые планы относительно дальнейшего сотрудничества.

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