Польское руководство во главе с президентом обсудит с главой ЦРУ безопасность в регионе.

Состоялись переговоры между польским президентом Анджеем Дудой и директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом.

Об этом сообщили в канцелярии польского президента. "Анджей Дуда встретился... с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом. Диалог касался текущей ситуации в сфере безопасности", - отмечается в сообщении.

На обнародованном канцелярией снимке видно, что Дуду на встрече сопровождали руководитель Управления национальной безопасности Яцек Сивера, а также руководитель президентской канцелярии по вопросам международной политики Марчин Пшидач.

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Напомним, что крайняя встреча Дуды и Бернса прошла в ноябре прошлого года, после того как в городке Пшеводув упала ракета.

Визит Байдена в Польшу

21 февраля состоялся знаковый визит в Польшу президента США Джо Байдена. В ходе визита президенты двух стран провели переговоры за закрытыми дверями. Известно, что среди ряда вопросов также обсуждалась и помощь Украине.

Дуда тогда так прокомментировал визит Байдена в Варшаву: "Визит Байдена в Польшу является символом самых интенсивных польско-американских отношений в истории и беспрецедентной роли, которую сегодня играет наша страна в международной системе безопасности и поддержке борющейся Украины".

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