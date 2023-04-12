По мнению директора управления, Путин все еще верит, что сможет сокрушить Украину.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский президент Путин несерьезно относится к переговорам по войне в Украине.

Он подчеркнул важность запланированного контрнаступления Украины, сказав, что в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое, пишет CNN. Бернс считает, что именно прогресс Украины на поле боя сможет сформировать "перспективы дипломатии".

"Вместо того, чтобы отступить, он удвоил свои усилия", - сказал директор ЦРУ о Путине, добавив, что тот верит, что может сокрушить Украину и Запад.

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Бернс упомянул, что Украина продолжает защищать Донбасс, поэтому кампания РФ по его истощению, согласно одному из просочившихся в сеть разведдокументов, скорее всего, зайдет в тупик.

"Путин глубоко ошибался в своих предположениях об Украине до войны. Настоящие страны дают отпор", - сказал он, отметив, что Украина и ее президент сделали именно это.

Также директор ЦРУ подчеркнул важность дальнейшей поддержки США Украины, в том числе посредством обмена разведывательными данными.

Переговоры с Россией

Как известно, Украина готова сесть за стол переговоров с РФ только после того, как они выведут свои войска с оккупированных территорий.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Путин использует переговорный процесс только для того, чтобы выиграть время, восстановить силы и начать новое наступление.

В России неоднократно говорили, что якобы открыты для переговоров, однако "без условий". Этой зимой спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что они пойдут на переговоры, если Украина "не будет выдвигать условий".

Недавно глава МИД РФ Лавров сказал, что переговоры могут быть только на основе учета российских "законных" интересов и озабоченностей.

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