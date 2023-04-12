Бывший президент США также назвал Си Цзиньпина и Ким Чен Ына очень умными людьми.

Путин "любит Украину" и считает ее частью России. А китайский лидер Си Цзиньпин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын — это очень умные люди в своей политической игре.

Такими заявлениями отметился бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он заявил, что разговаривал с Путиным и видел "любовь к Украине" кремлевского диктатора. Как именно это проявлялось, политик не объяснил.

"Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент", — рассказал Трамп.

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По словам политика, Россия сейчас "уничтожает" Украину. Трамп также отметил, что при его каденции полномасштабная война якобы никогда бы не началась. Аналогичные заявления он неоднократно делал в прошлом.

Бывший президент США отдельно высказался о китайском президенте Си Цзиньпине и северокорейском диктаторе Ким Чен Ыне. Трамп назвал их "очень умными людьми" и "лучшими в своей игре".

Последние заявления Дональда Трампа

Экс-президент США 9 апреля опубликовал в своей социальной сети Truth Social загадочное сообщение: "Третья мировая война". Что именно он имел ввиду, не уточнялось.

В конце марта Трамп пообещал за сутки завершить войну в Украине: "Я собираюсь достичь урегулирования очень быстро... У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоя перед вами сегодня, я — единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я помешаю Третьей мировой войне, к которой мы приближаемся".

Трамп в середине марта выступил категорически против смены диктаторского режима в России. Он также назвал военную помощь Украине "лишь интересом Европы".

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