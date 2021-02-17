По словам генсека НАТО, в последние годы существенно увеличено военное присутствие на восточной части Альянса.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что увеличение финансирования странами-членами НАТО системы обороны будет способствовать усилению присутствия Альянса на востоке Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал во время онлайн пресс-конференции в рамках проведения двухдневной встречи министров обороны стран-членов НАТО.

"Одна из причин, почему я выступил с предложением, что нам нужно больше финансирования НАТО для сдерживания и обороны, заключается в моем убеждении, что посредством совместного выделения большего объема средств мы стимулируем большее количество стран-членов обеспечивать больше возможностей для присутствия на восточных рубежах альянса, в том числе в регионе Черного и Балтийского морей", - подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что Альянс на протяжении последних лет существенно увеличил военное присутствие на восточной части Альянса. В частности, уделяется большее внимание усиленному патрулированию воздушного пространства и отправке военно-морских судов в Черное и Балтийское моря.

Читайте также"Российские мифы об экспансии на восток": Кулеба рассказал, почему Украина еще не в НАТО

Усиление позиций НАТО на востоке Европы

В связи с началом агрессии России против Украины в 2014 году в НАТО решили усилить присутствие своих сил в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Также была размещена отдельная многонациональная тренировочная бригада в Румынии.

15 февраля 2020 года Столтенберг заявил, что предложит странам НАТО увеличить финансирование сил Альянса на востоке Европы и укрепить военные потенциалы стран-партнеров. "Я предложу увеличить финансирование НАТО для нашей ключевой деятельности по обороне и сдерживанию. Это поможет поддержать развертывание сил стран-членов в восточной части Альянса, патрулирование воздушного пространства, базирование морских сил и проведения учений", - сказал Столтенберг.

По его словам, совместное увеличение расходов на оборону продемонстрирует, что страны-члены альянса действуют в соответствии с 5-й статьей Североатлантического договора, которой предусмотрена совместная защита в случае нападения третьей стороны на одного из членов НАТО.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко