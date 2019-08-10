Посол США в Германии пригрозил Берлину переместить военные базы в Польшу

Вашингтон недоволен нежеланием правительства Германии повысить расходы на оборону до уровня 2% от ВВП страны - как того требует НАТО.

Посол США в Германии заявил в пятницу, что нежелание властей Германии увеличивать расходы на оборону может не оставить США другого выбора, кроме как переместить свои военные базы на территорию Польши.

Комментарий, сделанный послом Ричардом Гринеллом, свидетельствует о том, что Вашингтон недоволен нежеланием правительства Ангелы Меркель повысить расходы на оборону до уровня 2% от ВВП страны - как того требует НАТО, пишет Голос Америки.

"Обидно думать, что американские налогоплательщики продолжают оплачивать размещение более 50 тысяч американских военных в Германии, однако немцы тратят свои [бюджетные] излишки на внутренние программы", - сказал Гринелл в интервью агентству DPA.

Германия планирует увеличить свои расходы на оборону до 1,37% в следующем году, однако уже к 2023 году этот уровень упадет до 1,24%.

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Многие восточноевропейские страны, к примеру Польша и Литва, опасающиеся российской агрессии после аннексии украинского Крыма, уже увеличили свои оборонные расходы до 2% от своего ВВП, удостоившись похвалы от Дональда Трампа. Президент США хочет, чтобы Германия сделала то же самое.

Отношения между Вашингтоном и Берлином значительно ухудшились после того, как президентом США стал Дональд Трамп. Союзники по НАТО не могут договориться по ряду вопросов, включая Иран, торговые пошлины и строительство газопровода "Северный Поток-2" из России в Германию.

Сам Трамп в июне заявил, что он переведет 1000 американских военнослужащих из Германии в Польшу - этот шаг многие расценили в качестве сдерживания возможной российской агрессии. Джорджетт Мосбахер, посол США в Польше, тоже раскритиковала нежелание Германии увеличить финансирование НАТО. По ее словам, в посольстве "приветствуют перевод американских военных из Германии в Польшу".

Сейчас на военных базах в Германии несут службу более 33 тысяч американских солдат и еще 17 тысяч гражданских сотрудников.

Как известно, президент США Дональд Трамп постоянно требует, чтобы другие страны-члены НАТО увеличили оборонные расходы до двух процентов ВВП - как это предполагают решения, принятые на саммите Альянса в Уэльсе в 2014 году.