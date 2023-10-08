В Берлине заявили, что вчерашний день стал ужасным поворотным моментом.

Германия приостановила программы финансовой помощи Палестине и вероятно совсем их отменит из-за нападения ХАМАС на Израиль. Об этом заявила министр экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце, которую цитирует немецкое издание n-tv.

"Эти атаки на Израиль являются ужасным поворотным моментом. Поэтому мы пересмотрим все наши обязательства по палестинским территориям", – сообщила она, отметив, что выплаты в рамках финансовой помощи Палестине "пока не осуществляются".

О необходимости "немедленно прекратить" миллионные выплаты Палестине ранее заявил эксперт по внешней политике, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Федеральный министр финансов Кристиан Линднер также выступил за это.

Видео дня

По данным Минразвития ФРГ, Германия является "одним из крупнейших доноров на палестинских территориях". На этот и следующий год обязательства по развитию составляют 125 миллионов евро. Кроме того, есть дополнительные средства "в аналогичном объеме" для программ ООН в отношении Палестины и неправительственных организаций, а также гуманитарная помощь от Министерства иностранных дел на 2023 год.

В министерстве сотрудничества подчеркнули, что все эти средства шли на реализацию конкретных проектов, например, по водоснабжению и утилизации отходов, системе здравоохранения, продовольственной безопасности и созданию рабочих мест. "Прямого финансирования палестинских властей" не было, уверяют в Берлине.

Нападение ХАМАС на Израиль - последние новости

Как писал УНИАН, по последним данным от нападения ХАМАС на территории Израиля погибли по меньшей мере 700 человек, более 2000 получили ранения. также сообщается по меньшей мере о 100 похищенных палестинцами граждан Израиля и других стран. В свою очередь палестинская сторона заявляет об около 400 погибших в секторе Газа, куда израильская авиация наносит удары.

В то время, когда большинство стран мира либо осудили нападение на Израиль, либо по крайней мере промолчали, официальный Тегеран публично поддержал нападение. В своем обращении президент Ирана выразил восхищение действиями палестинцев, "восставших против жестокости".

Вас также могут заинтересовать новости: