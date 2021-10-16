По словам Ангелы Меркель, стороны могут начать их вести совместно.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность переговоров с членами террористического движения "Талибан".

По словам Меркель, стороны могут начать их вести совместно.

"Мы, разумеется, обсудили ситуацию в Афганистане. Чтобы жители Афганистана не становились жертвами контрабандистов и перевозчиков, мы должны обеспечить оказание гуманитарной помощи", - подчеркнула Меркель.

"Мы обменялись мнениями о переговорах с "Талибаном" и, возможно, продолжим это делать вместе через наших уполномоченных по Афганистану", - сказала Меркель на брифинге после встречи с Эрдоганом в Стамбуле, передает ТАСС.

На этой неделе 20 ведущих государств мира провели чрезвычайный саммит по Афганистану.

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Захват власти в Афганистане талибами

Талибы захватили Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана 15 августа. Бывший президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан в тот же день.

30 августа США окончательно вывели войска из страны, после чего "Талибан" объявил о полной независимости Афганистана.

Президент США Джо Байден назвал вывод американских войск из страны "невероятно успешной миссией".

В ходе вывода американских войск и эвакуации мирных граждан погибли 13 американских военнослужащих в результате подрыва смертника возле аэропорта Кабула.

30 сентября начальник генштаба США Марк Милли назвал причины поражения американской армии в Афганистане. Он отметил, что это произошло из-за решений, принятых четырьмя предыдущими администрациями. Милли выразил мнение, что США приняли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане.

Автор: Ирина Погорелая