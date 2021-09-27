По словам лидера социал-демократов Олафа Шольца, Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (блок ХДС/ХСС) должны уйти в оппозицию.

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что хочет сформировать коалицию без блока Ангелины Меркель.

Его цитирует Reuters.

По его словам, Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (блок ХДС/ХСС) должны уйти в оппозицию. А коалицию сформируют партия "Зеленых" и "Свободная демократическая партия".

"Граждане определили четкий мандат - эти три партии должны войти в следующее правительство. ХДС/ХСС не должны быть в там, они должны уйти в оппозицию", - сказал Шольц.

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Выборы в Германии - результаты

Выборы в немецкий парламент проходили по смешанной системе. За места в Бундестаге соревновались 47 партий. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства решила не выдвигать свою кандидатуру на этих выборах.

По предварительным данным, Социал-демократическая партия стала победителем федеральных выборов в Германии, набрав 25,7% голосов. Партия получает шанс сформировать новое правительство.

Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС получает 24,1%, из которых голоса ХДС составили 18,9%, а партию ХСС поддержали 5,2%.

Третье место с 14,8% поддержки заняла партия "Зеленые", которая выступала против запуска газопровода "Северный поток-2".

На четвертом месте оказались "Свободные демократы" с 11,5%, за ними идет "Альтернатива для Германии" с 10,3% и леворадикальная партия "Левые" с 4,9%.

Автор: Денис Прядко