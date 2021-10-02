Эти батальоны направит к границам Афганистана, в частности в провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном и Китаем.

Движение "Талибан" создало специальные батальоны террористов-смертников и направит их к границам Афганистана, в частности в провинции Бадахшан.

Об этих планах рассказал заместитель губернатора этой афганской провинции мулла Нисар Ахмад Ахмади, передает агентство Khaama Press. Северо-восточная провинция Бадахшан граничит с Таджикистаном и Китаем.

"Без этого батальона поражение США было бы невозможно. Эти отважные люди будут носить жилеты смертников и подрывать базы США в Афганистане", - сказал Ахмади.

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Захват власти в Афганистане талибами

Талибы захватили Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана 15 августа. Бывший президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан в тот же день.

30 августа США окончательно вывели войска из страны, после чего "Талибан" объявил о полной независимости Афганистана.

Президент США Джо Байден назвал вывод американских войск из страны "невероятно успешной миссией".

В ходе вывода американских войск и эвакуации мирных граждан погибли 13 американских военнослужащих в результате подрыва смертника возле аэропорта Кабула.

30 сентября начальник генштаба США Марк Милли назвал причины поражения американской армии в Афганистане. Он отметил, что это произошло из-за решений, принятых четырьмя предыдущими администрациями. Милли выразил мнение, что США приняли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане.

Автор: Ирина Погорелая