Милли выразил мнение, что США приняли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане.

США проиграли войну в Афганистане, несмотря на то что выполнили часть задач.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Он отметил, что это произошло из-за решений, принятых четырьмя предыдущими администрациями. Милли выразил мнение, что США приняли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане.

"Мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев. Кумулятивный эффект от ряда стратегических решений, принятых давным-давно", - сказал Милли.

Среди примеров он привел решение США перенести фокус и ресурсы с Афганистана на Ирак, а также неэффективное ведение дел с Пакистаном, где на протяжении всей войны ключевые противники США находили убежище.

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При этом он отметил, что армия США выполнила стратегическую задачу по защите Америки от "Аль-Каиды", но, "конечное состояние сильно отличается от того, что мы хотели", передает Washington Post.

Захват власти в Афганистане талибами

Талибы захватили Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана 15 августа. Бывший президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан в тот же день.

30 августа США окончательно вывели войска из страны, после чего "Талибан" объявил о полной независимости Афганистана.

Президент США Джо Байден назвал вывод американских войск из страны "невероятно успешной миссией".

В ходе вывода американских войск и эвакуации мирных граждан погибли 13 американских военнослужащих в результате подрыва смертника возле аэропорта Кабула.

Автор: Ирина Погорелая