Ранее Der Spiegel сообщал, что Берлин готовится перебросить через свою территорию 800 тысяч военнослужащих НАТО в случае конфликта с Россией.

В Минобороны Германии подтвердили, что разрабатывают экстренные планы перемещения "сотен тысяч" войск НАТО через свою территорию в случае войны с РФ. Причиной этого стали сообщения СМИ о том, что подготовка усиливается на фоне непрямого конфликта Запада с Москвой, пишет Newsweek.

Представитель Командования национальной обороны Бундесвера в Берлине подтвердил для издания, что секретный "Оперативный план Германии" (OPLAN DEU) "непрерывно прорабатывается под ответственностью Командования национальной обороны Бундесвера и постоянно обновляется".

Такие слова прозвучали после того, как на прошлой неделе Der Spiegel заявил о том, что Берлин готовится перебросить через свою территорию около 800 тысяч военнослужащих НАТО и 200 тысяч единиц техники, если напряженная ситуация с Россией перерастет в полномасштабную войну.

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"Способность быстро передислоцировать крупные военные контингенты НАТО на восточный фланг альянса в случае ухудшения ситуации с безопасностью является центральным столпом обычного сдерживания. Важной задачей Германии является обеспечение запланированного развертывания и снабжения союзнических и немецких войск, особенно посредством поддержки со стороны принимающей страны, что является общегосударственной задачей с Германией как центральным узлом. Согласно планам НАТО, несколько сотен тысяч солдат должны быть обеспечены постоянной логистической и медицинской помощью", - объяснил представитель командования.

Журналисты Der Spiegel сообщили, что немецкие и натовские планировщики рассматривают вопрос о том, как распределить эти огромные силы по основным транспортным магистралям страны, уделяя внимание 300-мильной автомагистрали А2, которая пролегает от западного города Оберхаузен до окраин Берлина на востоке страны, недалеко от польской границы. Такой маршрут и несколько ключевых мостов на нем, как ожидается, станут главной целью для ударов РФ в случае войны.

"Планирование учитывает не только одну автомагистраль как ось движения через Германию, но и много автобанов и федеральных автострад. Примером такой оси запад-восток является центральная автомагистраль А2. С этой целью OPLAN DEU определяет требования к Бундесверу, а также требования к другим государственным и гражданским структурам в сфере обороны, что является общегосударственной и общественной задачей. По соображениям военной безопасности мы не можем вдаваться в подробности и поэтому не можем подтвердить цифры, приведенные в статье", - подчеркнул представитель берлинского командования.

По его словам, скорее всего, враг может принять меры, чтобы помешать или замедлить передвижение войск НАТО.

"Точное определение рисков, которым может подвергаться соответствующая инфраструктура, где и что нужно делать в этом случае, является частью нашего постоянного анализа угроз и продолжающегося процесса обмена мнениями с гражданской стороной", - заверил представитель командования.

Подготовка Германии к возможной войне с РФ - что известно

Как писал УНИАН, в начале июня правительство Германии представило новый военный план - "Рамочную директиву по общей обороне" на случай вероятной войны с Россией. В плане говорится о том, что войска НАТО должны быть переброшены на восточный фланг, где также будут находиться силы бундесвера. Кроме того, власти могут отдать приказ о срочной эвакуации из некоторых частей страны, но семьи разделять запрещено и другие положения.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна готова защищать территорию НАТО в случае нападения РФ.

"Безопасность наших балтийских союзников - это наша безопасность. Нападение на вас было бы нападением и на нас. Этого не должно произойти", - подчеркнул он.

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