Власти могут обязать компании производить товары только для обороны.

Правительство Германии представило новый военный план - "Рамочную директиву по общей обороне". Он разработан на случай вероятной войны с РФ.

В плане указаны меры, которые должны быть предприняты во время войны, пишет Bild. Основные из них такие:

В соответствии с планом, войска НАТО должны быть переброшены на восточный фланг, где также будут находиться силы бундесвера.

Подвалы, подземные автостоянки и станции метро будут использоваться как бункеры для населения.

Пока Германия защищается, Бундестаг не должен распускаться.

Власти могут отдать приказ о срочной эвакуации из некоторых частей страны. При этом семьи разделять запрещено.

Больницы должны быть готовы к "внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода".

В случае войны Германии грозит кризис поставок: овощей и фруктов. Поэтому Министерство продовольствия может нормировать распределение еды. Правительство будет хранить пшеницу, рожь и овес в секретных местах. Существует также чрезвычайный резерв (рис, бобовые) для обеспечения населения, особенно в городских центрах, одним горячим обедом в день.

Власти могут обязать компании производить товары только для обороны.

В случае войны возвращается "обязательная служба для призывников". Это означает, что граждане могут быть призваны в армию в любое время.

Служба занятости может обязать граждан в возрасте 18 лет и старше работать на определенных работах: например, в сфере ухода за больными, на почте, в пекарнях.

Подготовка Германии к войне с РФ

В апреле министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах реорганизовать армию страны, чтобы сделать ее пригодной для ведения войны. "Цель состоит в том, чтобы реструктурировать Бундесвер таким образом, чтобы он был оптимальным даже в случае чрезвычайной ситуации, в случае обороны, в случае войны", - сказал он.

Видео дня

Новые вооруженные силы Германии будут разделены на четыре вида - традиционную армию, военно-морской флот и авиацию, а также новое подразделение в кибернетическом и информационном пространстве. Также будут действовать оперативное и вспомогательное командование.

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