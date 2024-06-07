В Германии опасаются, что это название может с агрессией воспринять Россия.

Правительство Германии вызывает "раздражение" в НАТО, поскольку не хочет, чтобы новый проект помощи для Украины назывался "миссией". Дипломаты сообщили Spiegel, что аргументы Берлина против использования этого слова почти все союзники считают ненужными и непонятными для РФ.

"Немецкое правительство считает, что название "Миссия НАТО в Украине" (NMU) может быть ошибочно воспринято так, будто альянс хочет отправить солдат в Украину. Поэтому оно опасается, что это может быть использовано Россией для пропаганды против Альянса", - объясняют в материале.

С другой стороны, сторонники использования термина "миссия" считают, что Кремль в любом случае осудит проект НАТО и использует его для дезинформационных компаний. Также непонятно, почему Германия является единственной страной, которая начала выступать против этого, одновременно заявляя, что страна полностью поддерживает такой проект.

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В свою очередь Немецкое агентство прессы сообщило, что Берлин недавно предложил назвать новый проект для Украины "PACT", то есть "Pledge Assistance Coordination and Training" ("Координация помощи и тренировки"). Однако вряд ли удастся согласовать это название из-за жесткой позиции других стран.

Помощь Украине - последние новости

Ранее СМИ сообщили, что США передадут Украине помощь на 225 миллионов долларов. В пакет войдут боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), минометные системы и ряд артиллерийских снарядов.

Также сообщалось, что НАТО предоставит Украине пакет помощи по безопасности, чтобы приблизить членство страны в Альянсе.

"Члены Альянса предложат целый пакет достижений, которые будут служить мостом к их членству в Альянсе. Частью этого пакета будет язык, которым мы опишем стремление Украины к членству в самой декларации", - сообщила посол США при НАТО Джулианна Смит.

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