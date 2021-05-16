Военные действия между Израилем и Палестиной, по словам Гутерриша, должны немедленно прекратиться.

Переговоры двух государств остаются единственным путем к установлению мира и безопасности на Среднем Востоке.

Об этом в воскресенье, 16 мая, на внеочередном заседании Совета Безопасности высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Единственный путь вперед - вернуться к переговорам с целью решения проблемы двух государств, когда два государства живут бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, со столицей обоих государств в Иерусалиме, на основании соответствующих резолюций ООН, международного права и предыдущих соглашений", - сказал генсек.

По его словам, чем дольше продолжается "цикл насилия", тем сложнее будет достичь этой конечной цели.

Гутерриш подчеркнул, что Организация Объединенных Наций по-прежнему глубоко привержена работе как с израильтянами, так и с палестинцами. Он также призвал "позволить посредническим усилиям активизироваться и увенчаться успехом".

Военные действия между Израилем и Палестиной, по словам генсека, должны немедленно прекратиться.

"Бои должны прекратиться. Они должны немедленно прекратиться. Ракеты и минометы с одной стороны и воздушные и артиллерийские обстрелы с другой должны прекратиться. Я призываю все стороны прислушаться к этому призыву. Организация Объединенных Наций активно призывает все стороны к немедленному прекращению огня", - заявил генеральный секретарь ООН.

Он также акцентировал на том, что журналистам должно быть разрешено работать "без страха и преследований", также следует соблюдать статус-кво святых мест, а все стороны должны уважать международное гуманитарное право и международное право в области прав человека.

Читайте такжеЖертвами боевых действий между Израилем и сектором Газа стали 42 ребенка"Только согласованное устойчивое политическое решение раз и навсегда положит конец этим разрушительным циклам насилия и приведет к мирному будущему как для палестинцев, так и для израильтян", - подытожил Гутерриш.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.

12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Армия обороны Израиля заявила, что с понедельника, 10 мая, в сторону территории страны из Газы ХАМАС выпустил 2,9 тыс. ракет.

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Перевод: Катерина Комолова