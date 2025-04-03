Девушка подчеркнула, что делала это не ради миллиона гривен.

21-летняя Вероника с позывным "Ляля" стала первой девушкой, подписавшей контракт (18-24) с ВСУ с вознаграждением в 1 миллион гривен. По ее словам, у нее, с точки зрения ТЦК, было много недостатков включая то, что она девушка, ей меньше 25 лет и что она не имеет военной специальности.

"То есть все пути для мобилизации были закрыты. Обычный контракт со мной тоже не хотели подписывать - из-за тех же недостатков. Поэтому, для меня контракт "18-24" - не о миллионе гривен, а о шансе наконец попасть на войну", - отметила она в интервью Hromadske. Теперь она служит в 72 ОМБр.

"Ляля" рассказала, что через приложение "Резерв+" подавала заявку сразу в четыре бригады на должность стрелка-санитара. При этом девушка отметила при подаче, что имеет хорошую физподготовку и что у нее есть базовые знания фельдшера, хотя медицинский колледж она не заканчивала.

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В итоге одна из бригад и вовсе проигнорировала ее запрос, другая - ответила отказом, в третьей - "вежливо перезвонили" и согласилась только 72 ОМБр. Чтобы подтвердить свою хорошую физическую подготовку ей следовало отжаться более 20 раз, сделать максимальное количество подъем туловища к груди (на пресс) и выдержать несколько забегов - на 100 метров, 2 и 3 километра.

"Надо иметь хорошую физподготовку, чтобы вытаскивать раненых", - объясняет Вероника. Кроме того, ей следовало пройти психологические тесты, чтобы выяснить, насколько украинка "мотивирована" к военной службе и готова к реалиям войны. Нельзя было ничего скрывать, врать или интуитивно догадываться. При этом проходила она эти испытания как в ТЦК, так и в рекрутинговом центре.

"Я знаю, что на подписание контракта, кроме меня, еще подавались девушки в возрасте 18-24 лет. Но я оказалась единственной, кто прошел отбор. Может, они были не такие подготовленные, как я. Экспериментальный контракт упростил для молодежи путь в армию, потому что их возраст в этом случае стал не недостатком, а преимуществом. И здесь главное - не миллион, который нам должны выплатить. Я вообще об этих деньгах не думаю, не планирую, как буду их тратить. Кто идет в армию за деньгами, очень скоро становится 200-м", - уверенно говорит "Ляля".

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Ранее УНИАН сообщал, что 18-24 летние смогут получить миллион, присоединившись не только к ВСУ, но и к Нацгвардии и пограничникам. Были внесены изменения в постановление КМУ от 11.02.2025 № 153 "О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения".

Кроме того, "контракт 18-24" распространили еще на 10 бригад. В частности, это 3, 24, 93, 30, 59 ОМБР, 36 отдельная бригада морской пехоты и так далее. "Контракт 18-24 - это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей сделать сознательный выбор", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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