В компании объявили о завершении строительства.

В "Газпроме" объявили, что российский газопровод "Северный поток-2" готов к запуску.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника департамента "Газпрома" Алексея Финикова.

"Газопровод "Северный поток-2" завершен и готов к запуску", – заявил он в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами.

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Читайте такжеСША продолжат уменьшать риски от "Северного потока-2" - Блинкен21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России сделали первое заявление об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" может затянуться до весны 2022 года.

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Автор: Катерина Шварц