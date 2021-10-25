В июле США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2".

Советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" может затянуться до весны 2022 года.

Об этом пишет Reuters.

По его словам, одобрение Германией и Европейской комиссией "Северного потока-2", скорее всего, затянется до марта. Поэтому, если Россия заявляет, что может быстро увеличить поток газа через "Северный поток-2", она должна сделать это сейчас через существующие трубопроводы.

"Вы не можете иметь и то и другое", - отметил Хохштейн.

Читайте также"Газпром" в четыре раза уменьшил поставки газа в Европу: что будет с ценамиТакже он заявил, что Владимир Путин приближается к использованию природного газа в качестве политического инструмента.

"Я думаю, что мы приближаемся к этой черте, если у России действительно есть газ для поставок, а она предпочитает не делать этого, и это произойдет только в том случае, если Европа согласится с другими требованиями, которые совершенно не связаны", - сказал Хохштейн.

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

4 октября компании Nord Stream 2 A. G, которая является оператором газопровода, заявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода. По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом.

Автор: Людмила Жерновская