"Нафтогаз" тоже подал заявку на участие в сертификации.

Решение об участии компании "Оператор ГТС Украины" в сертификации газопровода "Северный поток - 2" может быть принято на этой неделе.

Об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

В комментариях к публикации у Макогона спросили о том, не привлечена ли еще ОТГСУ к консультациям по сертификации российского газопровода.

"Решение ожидается на следующей неделе", - написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" 7 ноября.

Читайте такжеВласти Германии проигнорировали позицию Польши по "Северному потоку-2" - Der SpiegelНапомним, что НАК "Нафтогаз" и Оператор ГТС имеют все шансы получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2".

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" может затянуться до весны 2022 года.

27 октября 2021 года Украина прокомментировала сертификацию"Северного потока-2".

Автор: Людмила Жерновская