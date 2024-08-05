Российские оппозиционеры обещают бороться за ослабление санкций против России, потому что те вредят простым россиянам.

"Несправедливые" санкции против "простых россиян", к отмене которых призывают так называемые российские оппозиционеры, на самом деле тормозят военную машину России. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на платформе Х.

Дипломат жестко раскритиковал озвученный российскими "оппозиционерами" тезис о якобы невиновности "простых россиян" в войне, которую ведет Россия против Украины.

"Я слышу разговоры о невиновности простых россиян, но потом вижу, как простые россияне убивают простых украинцев. Я вижу, как простые российские матери прощаются со своими простыми российскими сыновьями и желают им удачи в их простых российских военных преступлениях. Я вижу, как простые русские родители одевают своих простых русских детей в военную форму и рисуют букву Z на картонном макете танка. Я вижу, как простые россияне собираются вместе, чтобы создать огромную букву Z на городской площади", - пишет Ландсбергис.

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По мнению литовского дипломата, "простая Россия больна": ее исцеление будет длительным и изнурительным процессом, который начнется только тогда, когда Россия, а не только Путин, потерпит поражение в войне против Украины.

"Без поражения в Украине Россия продолжит расширяться", - подчеркнул Ландсбергис.

Российские оппозиционеры анонсировали борьбу против западных санкций

Как писал УНИАН, 1 августа Россия по обмену передала США нескольких российских оппозиционеров, которые отбывали длительные тюремные сроки за свое несогласие с курсом Кремля. На первой же пресс-конференции после освобождения они заявили, что западные санкции являются "несправедливыми и контрпродуктивными", потому что затрагивают "простых россиян".

"Я вижу основной акцент своей деятельности [после освобождения] в том, чтобы напоминать людям в свободном мире, что Россия и Путин - это не одно и то же. Санкции должны быть откалиброваны таким образом, чтобы они были направлены на Путина, а не просто на граждан России", - заявил "оппозиционер" Владимир Кара-Мурза.

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