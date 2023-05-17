Верхняя палата французского парламента - Сенат - признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter назвал это решение важным шагом для восстановления исторической справедливости.
"Приветствую историческое решение французского Сената о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа", - отметил он.
Президент поблагодарил сенаторов, которые инициировали и поддержали резолюцию.
"Очередной важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и увековечиванию памяти миллионов замученных голодом украинцев", - подчеркнул Зеленский.
Следует отметить, что в марте за это решение проголосовала нижняя палата французского парламента - Национальное собрание.
Европа признает Голодомор геноцидом украинцев
Как сообщал УНИАН, по разным данным, жертвами Голодомора сталинского режима 1932-1933 годов стали от 4 до 10 млн украинцев. Украина призвала все страны признать этот Голодомор геноцидом украинского народа.
На призыв о признании преступления геноцидом уже откликнулся Европарламент и несколько десятков государств. В прошлом году на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину такое решение приняли Румыния, Ирландия, Германия, Чехия, Болгария и другие.
Кроме того, геноцидную природу Голодомора признали Римско-католическая церковь и Константинопольская православная церковь.