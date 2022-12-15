Резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

Европейский парламент большинством голосов признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. "За" документ проголосовали 507 депутатов, против - 12, воздержались - 17.

Об этом говорится на сайте Европарламента. Указывается, что принятая резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

"Европейский парламент признает геноцидом голод, причиненный советским режимом в Украине в 1932-1933 годах, известный как Голодомор. Евродепутаты решительно осуждают эти действия, которые привели к гибели миллионов украинцев, и призывают все страны и организации, которые еще не сделали этого, последовать их примеру и признать это геноцидом.",- говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, европейские парламентарии увидели связь между нынешней войной и отбеливанием тоталитарного режима Сталина. Как отмечается, это привело к тому, что Россия сегодня является государством-спонсором терроризма. Евродепутаты также осудили чудовищные преступления России, которые вновь совершаются против украинского народа, такие как целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины зимой.

"Кроме того, евродепутаты хотят, чтобы ЕС и третьи страны повысили осведомленность о событиях Голодомора и других преступлениях, совершенных советским тоталитарным режимом. Осуждая нынешний российский режим за манипулирование исторической памятью с целью собственного выживания, парламент призывает Российскую Федерацию, как основного правопреемника Советского Союза, извиниться за эти преступления", - подчеркнули в Европарламенте.

Признание Голодомора геноцидом украинского народа

Голодомор в Украине 1932-1933 годов официально признали геноцидом украинского народа десятки государств. 25 ноября 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Германия признает сталинский Голодомор геноцидом украинского народа

24 ноября верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор украинского народа геноцидом. Также это сделал Румынский парламент.

14 декабря сенат Чехии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: