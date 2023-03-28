Президент Украины благодарен французским депутатам за сильный вклад в разоблачение преступлений тоталитарной России – прошлых и сегодняшних.

Национальное собрание Франции признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

"Признание парламентом Франции Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа важно и знаково. Благодарны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России – прошлых и сегодняшних. В установление правды и справедливости, а следовательно, и ответственности. Спасибо, Франция " - написал президент Украины Владимир Зеленский в микроблоге Twitter.

Голодомор в Украине

Как известно, руководство Украины призывает парламенты всех стран признать Голодомор сталинского режима в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа. Тогда, по подсчетам ученых, погибли от 4 до 10 млн украинцев.

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8 ноября 2006 года Верховная Рада приняла закон, которым признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Его геноцидная природа была признана Римско-католической и Константинопольской православными церквями.

В марте аналогичные решения приняли Палата представителей Бельгии (нижняя палата федерального парламента) и парламент Исландии.

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