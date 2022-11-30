Германия признала виновниками геноцида политическое руководство Советского Союза при правлении Сталина.

Бундестаг поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов, организованного руководством Советского Союза, геноцидом украинского народа.

Резолюция была поддержана большинством парламентариев, говорится на сайте Бундестага.

Германия признала виновниками геноцида политическое руководство Советского Союза при правлении Сталина.

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"Массовая смерть от голода не была результатом неурожая, а ответственностью политического руководства СССР при Иосифе Сталине. Голодомор – преступление против человечества. С сегодняшней точки зрения историко-политическая классификация как геноцид очевидна. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию.", - говорится в тексте документа.

Немецкие депутаты отмечают, что в 1932-33 годах сотни тысяч украинцев умерли от недоедания в селах. Несмотря на это, насильственное изъятие урожая продолжалось.

Берлин подчеркивает, что СССР использовал голод как дополнительное наказание. В случае невыполнения "планов" по изъятию урожая требовалось конфисковать кратное количество зерна и других продуктов.

"Пострадавшие районы были оцеплены, чтобы не допустить бегства голодных жителей в города и развоза продовольствия в регионы".

Депутаты напомнили, что голод унес жизни миллионов людей и в других районах Советского Союза, в том числе в Казахстане и вдоль Волги и Дона.

Также в принятой резолюции отмечается, что Голодомор в Украине попадает в период самых массовых преступлений против человечества на европейском континенте, "к ним, в частности, принадлежит Холокост и преступления Вермахта против миллионов невинно убитых граждан в рамках расистской немецкой войны на уничтожение в восточной Европе, за что Германия несет историческую ответственность".

Признание Голодомора геноцидом украинского народа

25 ноября 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Германия признает сталинский Голодомор геноцидом украинского народа. Соответствующая резолюция будет принята уже на следующей неделе.

24 ноября верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор украинского народа геноцидом. Также это сделал румынский парламент.

В октябре 2022 года российские оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора в Мариуполе, назвав его символом "дезинформации на государственном уровне".

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