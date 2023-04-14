Телеканал уже удалил сюжет с сайта.

Журналисты телеканала France 24 посетили лагерь подготовки российских солдат для войны против Украины и использовали в сюжете кремлевские нарративы. В МИД Украины напомнили съемочной группе об ответственности.

Отмечается, что французский телеканал снял сюжет, в котором не было упоминаний о незаконном вторжении российских войск в Украину.

"Примерно в 30 километрах от линии фронта, в секретном месте, российские войска готовятся к бою. Большинство солдат здесь не профессионалы, они призваны из Сибири. Они уже посетили фронт, и теперь готовятся туда вернуться", – говорится в сюжете.

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При этом в ролике оккупанты хвастались, что их оружие лучше западного, в том числе танков Leopard. Также в сюжете звучали отдельные кремлевские нарративы, а контрнаступление ВСУ назвали "вражеским".

Чуть позже видео исчезло с видеохостинга YouTube, а на сайте France 24 вместо скандального материала лишь страница 404.

На материал французских журналистов отреагировал представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев – позор журналистике. Попадание на оккупированные территории без согласия Украины нарушает украинское законодательство, и причастные к таким действиям будут отвечать по закону", – написал дипломат в Twitter.

Позиция Франции по войне в Украине - что известно

После полномасштабного вторжения России в Украину Эммануэль Макрон занял весьма спорную позицию. Он постоянно созванивался в российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждал развязанную против Украины войну.

При этом официальный Париж оказывает помощь Киеву, а также французские города приняли тысячи украинских беженцев. Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, що Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы.

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