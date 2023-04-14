Соответствующие средства страна планирует выделить в рамках долгосрочной программы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил приятную новость по итогу переговоров с министром экономики Франции Бруно ле Мэром в рамках SpringMeetings2023.

По его словам, Париж готов предоставить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы. Об этом глава Кабмина написал в Twitter.

"Провел разговор с министром экономики Франции Бруно ле Мэром на полях SpringMeetings2023.Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы", - заявил он.

По словам Шмыгаля, часть средств будет направлена на восстановление.

Поддержка Украины-последние международные инициативы

Как сообщал УНИАН, в марте депутаты японского парламента передали Украине помощь на 1,2 млн долларов, собранных из отчислений от собственных зарплат.

Также недавно новый пакет помощи объявила Германия. Речь шла о предоставление нового оружия для Украины, в частности, броневых машин Zetros и DACHS.

Вас также могут заинтересовать новости: