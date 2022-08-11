Соответствующие изменение планируют внести в национальное законодательство страны.

Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что осенью парламент может рассмотреть возможность предоставления гражданства России русским в странах Балтии, которые находятся в статусе неграждан.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter рассказал, чем будет чревато подобное решение.

По его словам, люди, которые получат российский паспорт по упрощенному порядку, будут депортированы из Латвии.

"В этом случае новоиспеченные граждане России не смогут получить вид на жительство и должны будут покинуть Латвию, в соответствии с чем необходимо будет внести соответствующие разъяснения в национальное законодательство", - отметил Ринкевичс.

Как известно, статус неграждан распространен в Латвии и Эстонии. Он предоставлялся бывшим гражданам СССР и их детям, которые родились до 1992 года. Число неграждан постепенно сокращается в процессе натурализации. Они имеют право легально проживать в этих странах, не запрашивая вид на жительство.

Напомним, ранее Латвия предложила не продлевать временные виды на жительство россиянам и белорусам.

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