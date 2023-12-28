Из уст высокопоставленного российский дипломата прозвучали угрозы в адрес Финляндии.

Финляндия станет первой страной, которая пострадает в случае эскалации напряженности между Россией и НАТО. Такое заявление сделал высокопоставленный российский дипломат, сообщает Reuters.

Финляндия вступила в НАТО в этом году после того, как десятилетиями сохраняла нейтральный статус, и этот шаг превратил Хельсинки во враждебного для РФ игрока.

"Они жили спокойно и мирно, а вдруг оказались между Россией и НАТО, будучи членами этого альянса. Но поскольку они наши соседи, то если, не дай Бог, будет какая-то эскалация, они пострадают первыми", - заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Напомним, в этом месяце Россия предупредила Финляндию по поводу нового соглашения об обороне, предоставляющего Соединенным Штатам широкий доступ к границе Финляндии с РФ.

На границе РФ и Финляндии растет напряжение - что известно

Москва наращивает силы на своих западных границах после вступления Финляндии в НАТО.

Вчера стало известно, что Россия разместит новейшие гаубицы вблизи Финляндии. Речь идет о самоходно-артиллерийских установках "Коалиция-СВ", испытание которых уже завершено и уже началось их серийное производство.

"Думаю, они там (в Северном военном округе - УНИАН) появятся в ближайшее время, поскольку гаубицы этого класса нужны для обеспечения преимущества перед западными образцами артиллерии по дальности стрельбы", - заявил глава "Ростех" Сергей Чемезов.

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