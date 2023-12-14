Подготовка к полному закрытию восточной границы Финляндии началась сразу после того, как на днях правительство решило открыть два пограничных поста.

Финляндия уже в четверг, 14 декабря, намерена принять решение о повторном закрытии восточной границы. Об этом сообщает местное издание Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники в правительстве страны.

Отмечается, что этот вопрос все еще требует мнения Министерства юстиции, но "политическая воля заключается в том, чтобы закрыть границу". Причина в том, что Россия снова разрешила просителям убежища пересекать финскую границу.

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра рассказал изданию, что правительство соберется сегодня, чтобы принять новые решения о границе.

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СМИ напоминает, что подготовка к закрытию восточной границы Финляндии началась сразу после того, как на днях правительство решило открыть пограничные посты Ниирала и Ваалимаа.

Отношения Финляндии и России - последние новости

В начале декабря Финляндия закрыла все переходы на границе с Россией. В правительстве заверили: Кремль решил прибегнуть к гибридной атаке мигрантами их рубежей. За предыдущие несколько недель там оказались тысячи искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Некоторые эксперты считают, что это была своеобразная месть РФ за вступление Финляндии в НАТО и помощь Украине.

Также УНИАН сообщал, что Финляндия начала возводить ограждение на границе с Россией. В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе.

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