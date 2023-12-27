Москва наращивает силы на своих западных границах после вступления Финляндии в НАТО.

Россия вскоре развернет свои новейшие гаубицы в Северном военном округе, который граничит с Финляндией и Норвегией. Об этом заявил глава "Ростех" Сергей Чемезов, пишет Reuters.

Он также сообщил, что испытания новых самоходно-артиллерийских установок "Коалиция-СВ" завершены и уже началось их серийное производство.

По его словам, первая пилотная партия будет поставлена уже к концу текущего года.

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"Думаю, они там (в Северном военном округе - УНИАН) появятся в ближайшее время, поскольку гаубицы этого класса нужны для обеспечения преимущества перед западными образцами артиллерии по дальности стрельбы", - сказал Чемезов.

Гаубицы "Коалиия-СВ" на войне против Украины

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Москва предупредила, что будет наращивать силы на своих западных границах после вступления Финляндии в НАТО.

Ранее в декабре российское государственное информагентство ТАСС сообщило, что одиночные гаубицы "Коалиция-СВ""уже переброшены на линию фронта в Украине.

Гаубицы, имеющие дальность стрельбы до 70 километров, оснащены современной пушкой 2А88 калибра 152 мм со скорострельностью более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов стрельбы.

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