В то же время эстонский премьер считает необходимым продолжать давление на Россию для того, чтобы она не решила напасть на другие страны.

Из-за "усталости от войны" в Украине и "внутренние проблемы, которые сказываются" в Евросоюзе все труднее сохранять единство в отношении санкций против России.

Об этом рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью The Telegraph.

"Становится все труднее и труднее вводить санкции, и осталось не так много элементов, на которые мы можем наложить санкции. В этом проблема", – пояснила она. Видео дня

В то же время эстонский премьер считает необходимым продолжать давление на Россию для того, чтобы она не решила напасть на другие страны.

"После Украины он положил глаз на Молдову. Он нацелился на Грузию, он нацелился на страны Балтии. Он этого, собственно, и не скрывал. Единственный способ остановить это – помочь Украине выиграть эту войну", – выразила мнение Каллас.

Восьмой пакет санкций ЕС против России

28 сентября Еврокомиссия предложила новый восьмой по счету пакет санкций против России в связи с проведением псевдореферендумов и попыткой аннексии территории Украины.

При этом премьер-министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт "продавил" свои требования по новому пакету антироссийских санкций, а именно отказ от ограничения цены на российскую нефть, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового пакета санкций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлять, что предложенный Еврокомиссией восьмой пакет санкций не соответствует уровню обострения войны против Украины.

6 октября 2022 года Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. В пакете предусмотрено и ограничение цен на нефть.

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