Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что предложенный Еврокомиссией восьмой пакет санкций не соответствует уровню путинского обострения войны против Украины.
Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.
"Предложенные элементы будущего санкционного пакета ЕС в отношении России не соответствуют масштаба путинского обострения и угрозы, которые он представляет для Европы и всего мира. Мы поощряем ЕС ударить по Путину сильнее для того, чтобы остановить его. Это важный момент", - заявил Кулеба.
Восьмой пакет санкций против РФ: что известно
Как сообщал УНИАН, 28 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель представили предложение по восьмому пакету санкций против РФ.
Боррель рассказал, что первая часть нового санкционного пакета касается внесения в список ограничительных мер физических и юридических лиц.
"Непосредственно в ответ на последнее российское обострения - например, призыв 300 тыс. солдат на войну - мы предлагаем принять дополнительные ограничительные меры против тех лиц, которые поддерживают, способствуют или получают выгоду от вторжения в Украину", - подчеркнул Боррель.
Высокий представитель ЕС отметил, что санкции предлагается ввести против тех лиц, которые причастны к российской оккупации и незаконной аннексии территорий Украины. Речь идет о представителях российской марионеточной власти в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье и других лиц, которые организовали и сфальсифицировали фиктивные "референдумы" на этих оккупированных территориях Украины.
Также предлагается ввести санкции против высокопоставленных чиновников Министерства обороны РФ. "Тех, кто поддерживает российские вооруженные силы путем обеспечения их армейской техникой и оружием, в том числе ракетами и самолетами-истребителями, и участвует в вербовке 300 тысяч солдат", - заявил Боррель.
Кроме того, предлагается ввести санкции против тех лиц, которые распространяют дезинформацию о войне.
Боррель добавил, что еще санкции будут введены против экономических субъектов, не обязательно российских, но которые помогают России обходить санкции.
"Также важно отметить, что мы расширяем географический охват ограничений на Донецкую и Луганскую области, которые применяются в отношении Крыма и были введены в начале года. Они будут распространяться на все не контролируемые правительством Украины территории, в том числе на Запорожскую и Херсонскую области, которые не являются частью Донбасса и не были частью предыдущих решений", - подчеркнул Боррель.
В то же время фон дер Ляєн добавила, что Евросоюз настроен еще больше изолировать и нанести удар по российской экономике. В частности, предлагается ввести новые запреты на импорт российских товаров. "Это сделает невозможным попадание российских товаров на европейский рынок и лишит Россию дополнительных 7 млрд евро дохода", - подчеркнула президент ЕК.
Еще предлагается расширить список продуктов, которые больше не смогут попасть на российский рынок. Цель этих мер заключается в том, чтобы сделать невозможным получение военным комплексом Кремля ключевых технологий. Речь идет о дополнительной авиапродукции, электронных компонентах и специальных химических веществах.
"Мы также предлагаем дополнительные запреты на оказание европейских услуг России и запрет гражданам стран Евросоюза занимать должности в руководящих органах российских государственных предприятий", - заявила президент ЕК.
Она сказала, что в новом пакете будет заложена правовая основа для введения ограничения цены на российскую нефть для третьих стран.