Глава МИД призывает Евросоюз ударить по президенту РФ Владимиру Путину как можно сильнее, чтобы остановить его.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что предложенный Еврокомиссией восьмой пакет санкций не соответствует уровню путинского обострения войны против Украины.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Предложенные элементы будущего санкционного пакета ЕС в отношении России не соответствуют масштаба путинского обострения и угрозы, которые он представляет для Европы и всего мира. Мы поощряем ЕС ударить по Путину сильнее для того, чтобы остановить его. Это важный момент", - заявил Кулеба.

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Восьмой пакет санкций против РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, 28 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель представили предложение по восьмому пакету санкций против РФ.

Боррель рассказал, что первая часть нового санкционного пакета касается внесения в список ограничительных мер физических и юридических лиц.

"Непосредственно в ответ на последнее российское обострения - например, призыв 300 тыс. солдат на войну - мы предлагаем принять дополнительные ограничительные меры против тех лиц, которые поддерживают, способствуют или получают выгоду от вторжения в Украину", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС отметил, что санкции предлагается ввести против тех лиц, которые причастны к российской оккупации и незаконной аннексии территорий Украины. Речь идет о представителях российской марионеточной власти в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье и других лиц, которые организовали и сфальсифицировали фиктивные "референдумы" на этих оккупированных территориях Украины.

Также предлагается ввести санкции против высокопоставленных чиновников Министерства обороны РФ. "Тех, кто поддерживает российские вооруженные силы путем обеспечения их армейской техникой и оружием, в том числе ракетами и самолетами-истребителями, и участвует в вербовке 300 тысяч солдат", - заявил Боррель.

Кроме того, предлагается ввести санкции против тех лиц, которые распространяют дезинформацию о войне.

Боррель добавил, что еще санкции будут введены против экономических субъектов, не обязательно российских, но которые помогают России обходить санкции.

"Также важно отметить, что мы расширяем географический охват ограничений на Донецкую и Луганскую области, которые применяются в отношении Крыма и были введены в начале года. Они будут распространяться на все не контролируемые правительством Украины территории, в том числе на Запорожскую и Херсонскую области, которые не являются частью Донбасса и не были частью предыдущих решений", - подчеркнул Боррель.

В то же время фон дер Ляєн добавила, что Евросоюз настроен еще больше изолировать и нанести удар по российской экономике. В частности, предлагается ввести новые запреты на импорт российских товаров. "Это сделает невозможным попадание российских товаров на европейский рынок и лишит Россию дополнительных 7 млрд евро дохода", - подчеркнула президент ЕК.

Еще предлагается расширить список продуктов, которые больше не смогут попасть на российский рынок. Цель этих мер заключается в том, чтобы сделать невозможным получение военным комплексом Кремля ключевых технологий. Речь идет о дополнительной авиапродукции, электронных компонентах и специальных химических веществах.

"Мы также предлагаем дополнительные запреты на оказание европейских услуг России и запрет гражданам стран Евросоюза занимать должности в руководящих органах российских государственных предприятий", - заявила президент ЕК.

Она сказала, что в новом пакете будет заложена правовая основа для введения ограничения цены на российскую нефть для третьих стран.

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